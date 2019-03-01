Лукашенко: Білорусь не проти спільної валюти з Росією

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко підкреслив, що "це буде спільний рубль"

Білорусь не проти введення спільної валюти з Російської Федерацією. Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Лукашенко зазначив, що не проти спільної валюти з Росією, однак підкреслив, що це буде не одна з існуючих на сьогодні валют.

"Звичайно, це буде рубль, у вас (у Росії - ред.), і у нас рубль. Це не буде ані російський, ані білоруський рубль. Це буде наш спільний рубль", - сказав він.

При цьому Лукашенко зазначив, що не важливо, де буде знаходитися емісійний центр.

"Не важливо, де він буде, хай буде в Пітері - батьківщина президента Росії, моє улюблене місто. Нехай там буде", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Лукашенко не виключив спільну з Росією відповідь на появу ракет США в Україні.

"Від цього нікуди не дінешся, якщо це станеться. А гірше буде, якщо ці ракети будуть розміщені на території України. Тому моя відповідь однозначна: я категорично проти. Ми прихильники миролюбної політики", - зазначив він.

У лютому також стало відомо, що Білорусь посилить охорону кордону з Україною.