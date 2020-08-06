Лукашенко про анексію Криму Росією: я міг це уявити

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що Росія у 2014 році анексувала Крим через бездіяльність тодішньої української влади. Лукашенко заявив, що "Крим могло здати тільки керівництво країни".

Про це він сказав в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Лукашенко зазначив, що цілком міг собі уявити ситуацію, коли Росія фактично вкраде український Крим.

"Тому що у вас не було ні влади, ні бажання захищати свій шматок землі. Я знав деталі, не все там було так "по великому" - спланували, захопили та інше. Ви просто безладно, безглуздо ставилися і поставилися до території Криму", - заявив глава Білорусі.

Він розповів, що часто ставив себе на місце українського керівництва у 2014 році.

"Якби у мене навіть клаптик землі спробували забрати... Там би лягло вже тисячі осіб. Крим, перлина! Чи воював би я? Звичайно, ви що? Це ж твоя земля, це твої люди", - сказав білоруський президент.

Відповідаючи на питання з приводу конкретних прізвищ чиновників, з чиєї вини нібито був зданий без бою Крим, Лукашенко зазначив, що ніколи цим не цікавився.

"Крим могло здати тільки керівництво країни. За великим рахунком. А все інше - це деталі", - вважає президент Білорусі.

Нагадаємо, Росія почала агресію проти України з окупації Кримського півострова. В лютому 2014 року в Крим вторглися російські військові без розпізнавальних знаків. Пізніше Путін визнав, що РФ ввела на півострів війська, тим самим визнавши агресію і порушення міжнародного права.

Зазначимо, раніше російський президент заявляв, що погані відносини України та Росії не пов'язані з анексією українського Криму.