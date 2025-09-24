В Лукьяновском СИЗО умер экс-сотрудник, обвиняемый в избиении до смерти заключенного

Как сообщается, неделю назад в Лукьяновское СИЗО вызвали скорую медицинскую помощь из-за резкого ухудшения состояния здоровья одного из задержанных. Им оказался бывший работник этого же СИЗО, которого ГБР разоблачило на системных злоупотреблениях.

После медицинского обследования врачи установили у него тяжелые внутренние повреждения: закрытую травму живота, разрыв селезенки, ушиб поджелудочной железы, гематомы брыжейки тонкой кишки и другие. При этом на теле подозреваемого не обнаружили никаких видимых признаков избиения - синяков, царапин или ссадин.

Врачи оказали заключенному всю необходимую помощь, однако через несколько дней, 24 сентября он умер в больнице.

Отмечается, что умерший был одним из пяти обвиняемых по делу об избиении до смерти другого заключенного в Киевском следственном изоляторе.

В августе 2025 года ГБР завершило досудебное расследование по данному факту и передало дело в суд. Смерть заключенного от избиения была выявлена ГБР в рамках системной работы по разоблачению противоправных действий должностных лиц учреждений исполнения наказаний.