В Луганскую область оккупанты бросили остатки лучших войск, - Гайдай

Россияне перекидывают в Луганскую область остатки лучших войск. Речь идет о десантниках, ранее находившихся в Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире телемарафона.
"Наверное, можно сказать, что это остатки лучших вояк РФ, потому что остальные - это уже свежо мобилизованные, кадыровцы, "вагнеровцы" из тех, кого Пригожин набрал по тюрьмам. А эти, что были в Херсоне, это десантники. Они максимально подготовлены. Они в принципе нормально могут воевать, но это последние такие войска в РФ", - заявил он.
Гайдай отметил, что эти российские подразделения значительно не изменят ситуацию на фронте в Луганской области. По его словам, они могут только притормозить наступление ВСУ, но не остановить его. При этом он добавил, что Россия активно бросает на передовую мобилизованных.
"Мобилизированные - это не солдаты, это просто пушечное мясо. Они не умеют воевать, они сдаются в плен десятками, они гибнут там десятками и сотнями", - подчеркнул Гайдай.
Напомним, вчера Генштаб ВСУ сообщил, что Россия перекидывает войска из Херсонского направления в Луганскую область.
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