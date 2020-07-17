У Луганській області затримали одного з ключових організаторів "референдуму"

У Сєвєродонецьку Луганської області правоохоронці затримали одного з ключових організаторів так званого "референдуму" щодо створення терористичної організації "ЛНР". Чоловік приєднався до лав проросійських бойовиків навесні 2014 року.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як встановило слідство, спільник терористів є колишнім українським чиновником, який багато років займав керівні посади в органах внутрішніх справ та очолював управління транспорту Луганської міськради.

Після переходу на бік бойовиків затриманий отримав посаду так званого "голови координаційної народної ради Луганської області", але йому не вдалося довго утриматись на керівних посадах так званої "ЛНР", оскільки його відтіснили нові "фаворити" терористів.

"Протягом кількох років колишній чиновник намагався займатись бізнесом на тимчасово окупованій території. Однак згодом він ... вирішив отримати закордонний паспорт, придбати нерухомість і легалізуватись на контрольованій урядом території України. У ході ретельно спланованої операції співробітники СБУ встановили місце перебування зловмисника у Сєвєродонецьку", - розповіли в СБУ.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 110 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років.

Зазначимо, що СБУ також опублікувала фото з затриманим, але без його обличчя. РБК-Україна знайшло оригінальну фотографію та порівняло з оприлюдненою спецслужбою. Ймовірно, правоохоронці затримали Андрія Андреєва, якого у 2010 році призначили керівником управління транспорту Луганської міськради. У так званій "ЛНР" Андреєв перебував на посадах у так званому "міністерстві транспорту".

Опубліковане СБУ фото з затриманим

Нагадаємо, у лютому в Попасній організаторку так званого "референдуму" заочно засудили до 7 років ув'язнення.