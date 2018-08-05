У Луганській області затримали групу підозрюваних у вбивстві учасника АТО

Під час конфлікту зі знайомими чоловіка вдарили ножем

У Лисичанську поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві місцевого жителя, котрий напередодні приїхав навідати батьків. Про це повідомляє прес-служба поліції Луганської області.

Зазначається, що тіло 39-річного чоловіка знайшов на присадибній ділянці свого дому 65-річний батько загиблого. Незадовго до того син приїхав навідати рідних.

"Під час огляду поліцейські виявили на тілі загиблого чисельні тілесні ушкодження. У ході проведення слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення та затримали 53-річну жінку і 49-ти та 51-річного чоловіків, місцевих мешканців", - зазначили в поліції.

Затримані заперечували будь-яку причетність до вбивства чоловіка, однак під тиском зібраних доказів та свідчень, зізнались у скоєному. Повідомили, що того вечора вони разом із 39-річним знайомим влаштували застілля. Вживали також спиртне.

"Між затриманими та їх знайомим виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час бійки підозрювані за допомогою дерев’яної палиці та ножа завдали потерпілому чисельні тілесні ушкодження не сумісні з життям", - повідомили в прес-службі.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисного групового вбивства. Усі підозрювані затримані.

У той же час волонтер Маруся Звіробій у Facebook повідомила, що вбитим є Олександр Худолей, учасник антитерористичної операції. За її словами, учасник АТО поїхав у Лисичанськ на свій день народження до батьків.

Фото: Олександр Худолей (facebook.com/marusyazvirobiy1)

Нагадаємо, У Бердянську вбили громадського активіста та бійця АТО Віталія Олешка. Як заявив суддя Сергій Морока 3 серпня під час обрання міри запобіжного заходу підозрюваним, бійця вбили у зв’язку з наявними протиріччями підприємницької діяльності.