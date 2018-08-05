В Луганской области задержали группу подозреваемых в убийстве участника АТО

Во время конфликта со знакомыми мужчину ударили ножом

В Лисичанске полиция задержала троих подозреваемых в убийстве знакомого, который накануне приехал навестить родителей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Отмечается, что тело 39-летнего мужчины нашел на приусадебном участке своего дома 65-летний отец погибшего. Незадолго до этого сын приехал навестить родных.

"Во время осмотра полицейские обнаружили на теле погибшего многочисленные телесные повреждения. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские установили лиц, которые причастны к совершению данного уголовного правонарушения и задержали 53-летнюю женщину и 49-ти и 51-летнего мужчин, местных жителей", - отметили в полиции.

Задержанные отрицали любую причастность к убийству мужины, однако под давлением собранных доказательств и свидетельств, признались в содеянном. Сообщили, что в тот вечер они вместе с 39-летним знакомым устроили застолье. Употребляли также спиртное.

"Между задержанными и их знакомым возник конфликт, который перерос в драку. Во время драки подозреваемые с помощью деревянной палки и ножа нанесли потерпевшему многочисленные телесные повреждения, не совместимые с жизнью", - сообщили в пресс-службе.

Полиция открыла уголовное производство по факту преднамеренного группового убийства. Все подозреваемые задержаны.

В то же время волонтер Маруся Звиробий в Facebook сообщила, что убитым является Александр Худолей, участник антитеррористической операции. По ее словам, участник АТО поехал в Лисичанск на свой день рождения к родителям.

Фото: Александр Худолей (facebook.com/marusyazvirobiy1)

Напомним, В Бердянске убили общественного активиста и бойца АТО Виталия Олешко. Как заявил судья Сергей Морока 3 августа во время избрания меры пресечения подозреваемым, бойца убили в связи с имеющимися противоречиями в предпринимательской деятельности.