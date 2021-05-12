В Луганской области во время драки в школе семиклассника ударили ножом

В Луганской области на территории школы в городе Приволье произошла стычка между детьми. В результате ребенок получил ножевое ранение.

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции области Татьяна Погукай .

По данному факту сведения внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 125 УК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение". На месте происшествия работают полицейские.

Пострадавший подросток находится в больнице, его жизни угрозы нет.

Установлено, что нож он принес чтобы вырезать рогатки.

Стычка произошла на спортивной площадке школы между двумя учениками. 13-летний семиклассник начал избивать 12-летнего ученика 5-го класса. Младший достал кухонный нож и дважды ударил обидчика.

Напомним, утром 11 мая в Казанской школе №175 (РФ) бывший ее ученик устроил стрельбу. По последним данным в школе погибли 11 человек еще 16 получили ранения.

Ранее ученица средней школы в городе Ригби, штат Айдахо, США, открыла стрельбу по одноклассникам. Несколько человек получили ранения.