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У Луганській області через ворожі обстріли зруйновано 7 будинків. Пошкоджених набагато більше

Фото: наслідки ворожого обстрілу в Луганській області (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Володимир Костирін

В результаті російських обстрілів в Луганській області були пошкоджені та зруйновані кілька житлових будинків в Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську, Нижньому, Білогорівці.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на голову Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

Він зазначив, що від атак російських військ страждала протягом минулої доби практично вся територія області.

"І майже всюди ворог поцілив у житловий фонд. Так, у Сєвєродонецьку зайнялася квартира в багатоповерхівці, горіли два будинки в Рубіжному, один - в Нижньому, ще два - в Лисичанську. Там же полум'ям було охоплено торговельний майданчик – пошкоджено МАФи. Поки ми евакуювали людей, серед яких було вісім дітей, із Білогорівки, росіяни відкрили вогонь по цьому селищу. Як наслідок, ще один приватний будинок непридатний для житла", - розповів глава ОВА.

Гайдай звернув увагу, що тут мова йде тільки про руйнування, де сталися серйозні загоряння після обстрілів.

"Є будинки, де снарядами росіян пробиті стіни, пошкоджені вікна, немає частини даху, однак полум’я не було і рятівників ніхто не викликав. Ці пошкодження рахуватимуть упродовж дня. Зокрема, коли обстежуватимуть на наявність залишків вибухонебезпечних предметів", - говорить він.

Наслідки російських обстрілів у Луганській області (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Нагадаємо, напередодні в Луганській області російські окупанти за добу 17 разів обстріляли мирних жителів. Найбільше пошкоджень було в Попасній, Лисичанську та Горській громаді.

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