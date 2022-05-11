У Луганській області війська РФ обстріляли школу-інтернат, багатоповерхівки і будинок культури

Окупанти відкрили вогонь по Гірському вчора близько десяти годин. Пошкоджена будівля обласної школи-інтернату, відремонтована та оснащена новим обладнанням. На щастя, в результаті атаки постраждалих немає - дітей евакуювали заздалегідь.

У Сєвєродонецьку був пошкоджений магістральний газопровід, таким чином місто, в якому другу добу немає світла, тепер залишилося і без блакитного палива. Також в Сєвєродонецьку через атаки противника були пошкоджені будівля готелю і багатоповерхівка.

У Врубівці були попадання ворожих снарядів у 6 житлових будинків, а також будинок культури. У Рубіжному були пошкоджені 3 багатоповерхівки, в Лисичанську - 2.

"На Сєвєродонецькому напрямку росіяни без успіху спробували встановити контроль над Рубіжним. Ворог здійснював безрезультатні штурмові дії в районах Нижнього, Тошківки, Оріхового", - поінформував Гайдай.

Наслідки російських обстрілів міст у Луганській області (фото: t.me/luhanskaVTSA)