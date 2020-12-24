В Луганській області встановили учасників угруповання, які викрадали людей у 2014 році

У Луганській області заочно повідомили про підозру учасникам угрупування, яке займалося викраденням людей. Події відбувалися в 2014 році, під час окупації Лисичанська.

Про це повідомляє прокуратура Луганської області.

За версією слідства, в квітні 2014 року житель Лисичанська, який входив до складу "козацької нацгвардії всевеликого війська Донського імені Платова", організував угруповання з ще трьома учасниками "козацької нацгвардії".

Учасники банди, одягнені в камуфляж, під приводом порушення громадянами "комендантської години", перебування в нетверезому стані або з інших причин затримали п'ятьох осіб у квітні-липні 2014 року, погрожуючи насильством із застосуванням вогнепальної зброї. Вони утримували постраждалих в приміщеннях управління СБУ в Луганській області, міського військкомату і склозаводу "Пролетар". Також банда змушувала заручників рити окопи і траншеї, будувати фортифікаційні споруди і барикади в напрямку міста Гірське.

Діяльність угруповання було припинено в кінці липня 2014 року після звільнення Лисичанська Збройними силами України.

В рамках обшуків за місцем проживання учасників угруповання виявлено та вилучено вибухову речовину на основі тротилу і нітрату амонію вагою близько 210 кілограм, дві реактивні протитанкові гранати РПГ-22, боєприпаси та інше.

Чотирьом учасникам угрупування заочно повідомили про підозри у незаконному позбавленні волі і викрадення людей, участю у діяльності не передбачених законом збройних формувань, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, ведення агресивної війни, порушення законів. Всі вони оголошені в розшук.

У вівторок повідомлялося, що прокуратура Донецької області заочно повідомила про підозру жителю Волноваського району. Його підозрюють в участі в терористичній організації.

Також в Луганській області винесли вирок для жителя Сватівського району за участь в збройних формуваннях так званої "ЛНР". Він засуджений на п'ять років позбавлення волі з випробувальним терміном у два роки.