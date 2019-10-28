У Луганській області СБУ затримала артилериста "ЛНР"

У Луганській області контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) затримала учасника одного з терористичних підрозділів "ЛНР", який брав активну участь у бойових діях на Донбасі проти українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що бойовик брав участь в обстрілі позицій українських військових і житлових масивів міста Щастя.

"Житель Луганська приєднався до незаконним збройним формуванням з корисливих мотивів влітку 2015 року. Після навчання на полігоні він був зарахований до "гаубично-артилерійський дивізіон". Згодом зловмисник розчарувався розміром грошового утримання" і залишив незаконне збройне формування. Він перебрався на контрольовану державою територію Луганської області, де переховувався у родичів", - повідомили в СБУ.

Фото: бойовик "ЛНР" (ssu.gov.ua)

В рамках кримінального провадження затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі розслідують причетність офіцерів РФ до розкрадання військових засобів. За даними української розвідки, минулого тижня в результаті розслідування було знято з посади командира однієї з військових частин Донецька та його заступників.

Також повідомлялося, що в Луганській області в пункті пропуску "Мілове", що на кордоні з Росією, затримали жителя Маріуполя, причетного до незаконним збройним формуванням.