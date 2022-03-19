У Луганській області внаслідок обстрілу зруйнувався будинок: загинуло двоє дітей та жінка

У місті Рубіжне Луганської області внаслідок обстрілу сталося руйнування житлового будинку. Зазначається, що під завалами опинилися люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

Рятувальники продовжили розбирати завали та знайшли жінку та дитину.

З-під завалів дістали двох дітей без ознак життя. Рятувальники зробили серцево-легеневу реанімацію, але врятувати дітей не вдалось.

Зазначається, що на місце події прибув пожежно-рятувальний підрозділ ДСНС Луганської області.

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