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У Луганській області внаслідок обстрілу зруйнувався будинок: загинуло двоє дітей та жінка

У Луганській області через обстріли загинули діти (t.me/dsns)
Автор: Тетяна Самарук

У місті Рубіжне Луганської області внаслідок обстрілу сталося руйнування житлового будинку. Зазначається, що під завалами опинилися люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що на місце події прибув пожежно-рятувальний підрозділ ДСНС Луганської області.

З-під завалів дістали двох дітей без ознак життя. Рятувальники зробили серцево-легеневу реанімацію, але врятувати дітей не вдалось.

Рятувальники продовжили розбирати завали та знайшли жінку та дитину.

Медичні працівники констатували смерть жінки. Дитину вдалось врятувати, її стан стабільний, задовільний.

Раніше ми повідомляли, що в результаті вчорашнього авіаудару по Макарову загинули семеро осіб.

Також ми писали, що російські війська обстріляли в Чернігові два гуртожитки, постраждали 11 людей.

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