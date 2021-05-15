RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Луганській області п'яний водій збив чотирьох підлітків, один з них загинув

Автор: Инна Собора

В Луганській області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), яку спричинив п'янив водій. В результаті аварії загинув підліток.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Так, 14 травня о 22.51 до Сватівської поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Містки, на вулиці Покровській, неподалік будинку 58, трапилась ДТП з травмованими.

Правоохоронці встановили, що 34-річний водій, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, на автомобілі "Рено-Меган" здійснив наїзд на чотирьох підлітків, які йшли по проїзджій частині дороги у попутному автомобілю напрямку.

Внаслідок ДТП від отриманих тілесних ушкоджень 14-річний хлопець загинув на місці.

Ще троє підлітків 14-річний хлопець, 13-річна та 15-річна дівчинки госпіталізовані до лікарні з чисельними переломами кінцівок. Молодша з них зараз знаходиться в реанімації у тяжкому стані.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 286-1 ч. 3 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння).

Водій автомобілю затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

Раніше в Луганській області на території школи в місті Привілля сталася сутичка між дітьми. В результаті підліток отримав ножове поранення.

Нагадаємо, в Полтавській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, загинули два журналісти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДТП