У Луганській області пройшли навчання з запобігання диверсій і терактів

Фото: навчання СБУ (ssu.gov.ua)

У Луганській області пройшли антитерористичні навчання. Зокрема, правоохоронці вчилися запобігати диверсії і теракти на об'єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Крім СБУ в навчаннях брали участь підрозділи Національної гвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Збройних сил України, поліції і прикордонної служби. Навчання проходили протягом двох днів в Лисичанську.

"За сценарієм навчань, умовна "диверсійно-розвідувальна група" намагалася вчинити ряд диверсійно-терористичних актів на промислових об'єктах в Лисичанську. Силовики відпрацювали алгоритм спільних дій по виявленню і нейтралізації умовних" зловмисників ", - повідомили в СБУ.

Навчання проходили із залученням військової авіації для блокування і знищення "терористів".

"Організатори навчань проаналізували кожну з них фазу, відзначивши високий рівень готовності підрозділів силових структур до виконання завдань за призначенням. Також учасникам тренувань були надані додаткові рекомендації щодо вдосконалення алгоритму міжвідомчої взаємодії щодо попередження відповідних загроз", - додали в СБУ.

Раніше РБК-Україна писало, що в Києві днями СБУ спільно з посольством Ізраїлю провела антитерористичні навчання.

Також повідомлялося, що в кінці вересня пройшли масштабні навчання на військових об'єктах Львівської області.