ru ua
Чт, 25 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Луганській області сталось отруєння дітей в школі-інтернаті

Новость на русском →
Луганська область, Четвер 25 листопада 2021 13:12
У Луганській області сталось отруєння дітей в школі-інтернаті Фото: у Луганській області госпіталізували п’ятьох дітей з отруєнням (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Луганській області п’ятеро неповнолітніх вихованців спеціалізованої школи-інтернату були госпіталізовані. Попередній діагноз - "харчове отруєння".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

До поліції міста Кремінна надійшло повідомлення диспетчера швидкої медичної допомоги про госпіталізацію 5-х неповнолітніх дітей віком від 7 до 10-ти років.

"За попередньо інформацією встановлено, що близько 2 години ночі п’ятьом вихованцям Кремінської спеціалізованої школи-інтернату стало зле, підвищилася температура тіла. Вихователька викликала екстрену медичну допомогу, яка госпіталізувала дітей до медичного закладу", - йдеться у повідомленні.

Слідчі внесли цю інформацію до ЄРДР за ст. 325 Кримінального кодексу України (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ
NEWS
Кабмін затвердив план боротьби з олігархами
Кабмін затвердив план боротьби з олігархами
DAILY
Спадщина Меркель. Чого чекати Україні від нового уряду Німеччини
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Спадщина Меркель. Чого чекати Україні від нового уряду Німеччини