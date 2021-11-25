В Луганской области произошло отравление детей в школе-интернате

В Луганской области пятеро несовершеннолетних воспитанников специализированной школы-интерната были госпитализированы. Предварительный диагноз - "пищевое отравление".

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу полиции .

В полицию города Кременная поступило сообщение диспетчера скорой медицинской помощи о госпитализации 5-х несовершеннолетних детей в возрасте от 7 до 10-ти лет.

"По предварительно информации установлено, что около 2 часов ночи пятерым воспитанникам Кременской специализированной школы-интерната стало плохо, повысилась температура тела. Воспитательница вызвала экстренную медицинскую помощь, которая госпитализировала детей в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Следователи внесли эту информацию в ЕРДР по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).