У Луганській області від пневмонії померла 8-річна дитина

У Лисичанську Луганської області від пневмонії померла 8-річна дівчинка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.

Наголошується, що за попереднім висновком судово-медичної експертизи, смерть дитини настала внаслідок гнійного пневмонії. При цьому повідомляється, що у дівчинки взяли аналізи на наявність коронавірусу.

За даними слідства, батьки дівчинки зловживали алкогольними напоями, не виконували батьківські обов'язки та вели аморальний спосіб життя.

"У грудні 2018 року дітей з цієї сім'ї вилучили і помістили в центр соціально-психологічної реабілітації, а батьків притягнули до адміністративної відповідальною за ч. 1 ст. 184 КУпАП (невиконання батьками обов'язків по вихованню дітей). Після проведення з ними профілактичної роботи, діти були повернуті в сім'ю за заявою матері ", - йдеться в повідомленні.

З початку березня поточного року дівчинка разом зі своєю 5-річною сестрою проживала з бабусею. Протягом тижня у неї була висока температура і кашель. Втім, рідні дитини до лікарів не зверталися, вважаючи, що це звичайна застуда. За цей час померла контактувала тільки з бабцею та молодшою сестрою.

"У ході досудового розслідування, яке буде здійснюватися слідчими Лисичанського відділу поліції ГУНП в Луганській області, будуть встановлюватися всі обставини смерті дитини", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці повідомлялося, що від коронавірусу по одній людині померло в Тернопільській і Закарпатській областях.

Крім того, у Донецькій області зафіксували першу смерть через коронавірус. У Дружківці помер 84-річний чоловік, у якого наявність COVID-19 було підтверджено лабораторно.