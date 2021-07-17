У Луганській області перекинулася маршрутка з пасажирами: постраждали 9 осіб

Сьогодні, 17 липня у Луганській області на трасі Н-21 перекинулася пасажирська маршрутка. Внаслідок інциденту постраждали 9 осіб.

"Приблизно о 04.13 на автодорозі Н-21 на 68 км (неподалік від м. Щастя) сталося перекидання маршрутної автівки "Мерседес спрінтер". Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали дев'ять пасажирів", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що всіх постраждалих було госпіталізовано до Щастинської міської лікарні.

За попередньою інформацією, маршрутка (сполученням Харків-Станиця-Луганська) перекинулася після того, як водій намагався уникнути зіткнення з автомобілем "Рено Магнум", у якого лопнула шина.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Фото: у Луганській області перекинулася маршрутка з пасажирами (facebook.com/policeLG)