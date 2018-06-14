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В Луганской области от отравления грибами умер 8-летний мальчик

НовостиПроисшествия    14.06.2018 - 18:45
Иллюстративное фото (medbooking.com)
Иллюстративное фото (medbooking.com)

Его госпитализировали 11 июня вместе с братом и мамой

В Луганской области сегодня, 14 июня, из-за отравления грибами умер 8-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Сегодня, в Луганской областной детской больнице из-за отравления грибами умер 8-летний мальчик, который 11 июня вместе с 15-летним братом и матерью был госпитализирован в реанимацию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже второй летальный случай за двое суток.

Кроме этого полиция сообщает о том, что 13 июня за медицинской помощью обратился 50-летний житель пгт. Новотошковка. По его словам, ему стало плохо после употребления грибов, которые он собрал в лесу.

Мужчину госпитализировали в Лисичанскую центральную больницу. Его состояние тяжелое.

Напомним, 12 июня в Луганской области 8 человек отравились грибами: шестеро взрослых и двое детей.

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Теги публикации: Луганск, отравление, дети  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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