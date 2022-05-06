У Луганській області під обстрілами залишаються близько 50 тисяч жителів, - ОВА

За його словами, наразі важка ситуація в Попасній. Місто зруйновано майже повністю. Проте там ще залишаються цивільні люди, наразі евакуація неможлива.

Гайдай додав, що, не дивлячись на обстріли, місцеві жителі відмовляються покидати домівки, тому евакуація значно сповільнила темпи.

"Я можу сказати за всю території Луганської області, яка підконтрольна Україні. Ще досі в усіх населених пунктах залишається орієнтовно 50 тисяч", - зазначив він.

Очільник області підкреслив, що влада продовжує вивозити бажаючих, зокрема з міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне.