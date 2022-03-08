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В Луганській області вночі окупанти обстріляли житлові будинки, садок та інтернат

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Луганська область, Вівторок 08 березня 2022 09:26
В Луганській області вночі окупанти обстріляли житлові будинки, садок та інтернат Фото: в Рубіжному обстріляли житлові будинки (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Автор: Наталія Юрченко

В Луганській області в ніч на 8 березня продовжувалися атаки російських окупантів. Ворожі снаряди потрапили в житлові будинки, дитячий садок та психоневрологічний інтернат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОДА Сергія Гайдая.

Обстріли в місті Рубіжне почалися близько 22:40. Через це виникла пожежа в багатоповерховому будинку. В результаті троє осіб отримали поранення, ще одна жінка загинула.

Крім того, окупанти обстріляли житлові квартали в Кремінній. Одна жінка отримала поранення.

Також російські загарбники пошкодили будівля обласного психоневрологічного інтернату в Попасній, а під ранок снаряд пробив дах дитячого садочка в Сєвєродонецьку.

Голова Луганської області додав, що сьогодні евакуаційного потягу з Лисичанську не буде через пошкодження колій. Очікується два потяги з Лимана: орієнтовно о 12:30 і о 17:00.

Нагадаємо, станом на 7 березня в Луганській області 22 населених пункти повність позбавлені електроенергії, ще 14 - знеструмлені частково.

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