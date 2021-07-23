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У Луганській області мікроавтобус з шістьма пасажирами злетів в кювет, є постраждалі

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Луганська область, П'ятниця 23 липня 2021 19:35
У Луганській області мікроавтобус з шістьма пасажирами злетів в кювет, є постраждалі Фото: У Луганській області мікроавтобус з шістьма пасажирами злетів в кювет, є постраждалі (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, близько о 15:50 на автодорозі Н-21 "Старобільськ - Луганськ - Хрустальний - Макіївка - Донецьк" сталася ДТП внаслідок того, як водій мініавтобуса не впорався з керування й вилетів у кювет. Постраждалі отримали ушкодження різного ступеню тяжкості.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Луганської області.

Як зазначається у повідомленні, 55-річний водій, який рухався у напрямку до Харкова з шістьма пасажирами - вилетів у кювет внаслідок того, як перевищив швидкість та не впорався з керуванням.

"Внаслідок ДТП пасажири отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Постраждалим на місці пригоди медиками та поліцейськими була надана допомога та п'ятеро з них були госпіталізовані до лікарні", - пише пресслужба поліції.

Наразі, проти водія мініавтобуса "Mercedes-Benz Sprinter" відкрите кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального Кодексу України.

Фото: У Луганській області мікроавтобус з шістьма пасажирами злетів в кювет, є постраждалі (facebook.com/policeLG)

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