У Луганській області ще дев'ять поліцейських підозрюються у держзраді

Ще дев'ять поліцейських з Луганської області перейшли на сторону окупантів. Їх підозрюють у державній зраді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
За даними слідства, навесні 2022 року працівники поліції зрадили присягу та почали співпрацювати з ворогом. Під час окупації населених пунктів Луганської області дев’ять поліцейських пройшли співбесіду з представника так званої "ЛНР". Зрадники добровільно погодилися працювати у незаконно створених структурах.
За даним фактом було відкрито кримінальну справу за ч. 2 ст. 111 КК України, а поліцейським оголошено підозру у держзраді.
Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у Краматорську.
Нагадаємо, меру Куп'янська (Харківська область) оголосили підозру у держзраді через те, що він перейшов на бік окупантів і намагався створити свою "обладміністрацію".
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