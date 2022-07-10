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У Луганській області ще дев'ять поліцейських підозрюються у держзраді

Фото: дев'ять поліцейських з Луганської області підозрюють у держзраді (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Ще дев'ять поліцейських з Луганської області перейшли на сторону окупантів. Їх підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, навесні 2022 року працівники поліції зрадили присягу та почали співпрацювати з ворогом. Під час окупації населених пунктів Луганської області дев’ять поліцейських пройшли співбесіду з представника так званої "ЛНР". Зрадники добровільно погодилися працювати у незаконно створених структурах.

За даним фактом було відкрито кримінальну справу за ч. 2 ст. 111 КК України, а поліцейським оголошено підозру у держзраді.

Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у Краматорську.

Нагадаємо, меру Куп'янська (Харківська область) оголосили підозру у держзраді через те, що він перейшов на бік окупантів і намагався створити свою "обладміністрацію".

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Луганськполициядержзрада