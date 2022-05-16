В Луганській області частково відновили мобільний зв’язок та газ

В Луганській області частково відновили мобільний зв'язок, газопостачання. У Лисичанську подекуди є світло, водопостачання так і немає у всій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Газом в нас забезпечені п’ять населених пунктів. Три - повністю, ще два - частково. Це 21 375 абонентів. Втім, є серйозні пошкодження на магістральних газогонах та розподільчих станціях в Донецькій області. Деякі з них перекриті", - розповів він.

За його словами, газу, який залишається в трубах та сховищах, вистачить жителям нашого регіону десь на два місяці. Також вдалося частково поновити мобільний зв'язок, якого не було більше тижня.

"У Лисичанську подекуди є світло. Централізоване водопостачання відсутнє по всій області. Рятувальниками учора розвезено 40 тонн води для потреби населення", - додав очільник регіону.