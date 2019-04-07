ru
ua

В Луганській області бойовики обстріляли селище


Жертв серед населення немає

Національна поліція України повідомила, що в Луганській області у Попаснянському районі російсько-окупаційні війська продовжують порушувати умови перемир’я й здійснили обстріл мирного селища на лінії розмежування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

В поліції повідомили, що бойовики здійснили обстріл населеного пункту Золоте-4 з використанням протитанкового гранатомета. Вогонь вівся зі сторони селища Золоте-5 на тимчасово окупованій території.

"Внаслідок обстрілу снаряд влучив у будинок по вул. 1-а Вільна через що було пошкоджено дах, а також був пошкоджений автомобіль, який був припаркований неподалік", - заявили правоохоронці.

Поліція внесла даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікацією по ст. 258 (Терористичний акт) КК України.

"Жертв та постраждалих серед населення немає", - заявили в Нацполіції.

 

Фото: наслідки обстрілу (npu.gov.ua)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за минулу добу на Донбасі загинули двоє українських військових. Російсько-окупаційні війська 14 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому сім разів застосували заборонене мінськими домовленостями озброєння, бойовиками було витрачено 59 мінометних мін калібру 120 та 82 мм

УПЦ Московського патріархату просить Варфоломія відкликати томос У Зеленського висунули вимоги до Порошенка
Читати всі новини