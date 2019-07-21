У Луганській обл. зафіксовано перешкоджання роботи ОВК

У місті Лисичанськ, яке відноситься до 107 одномандатного виборчого округу Луганської області, було зафіксовано несанкціоноване встановлення сцени та апаратури для проведення гучних масових заходів прямо навпроти будівлі ОВК під час голосування на виборах в Раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Громадянської мережі "Опора".

Як зазначається, невідомі особи навпроти будівлі окружної виборчої комісії округу №107, що знаходиться на вул. Юнацька, 78 міста Лисичанськ, встановили сцену, яку обладнано звуковою апаратурою (акустичні системи, підсилювачі звуку тощо) з автономною електростанцією.

"Ймовірно, що такі дії вчиняються з метою перешкоджання нормальній діяльності окружної виборчої комісії, зриву засідання комісії та перешкоджання встановленню підсумків голосування в одномандатному виборчому окрузі №107", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жодних погоджень на встановлення цієї сцени зі звуковою апаратурою ні Лисичанська міська рада, ні її виконавчий комітет не надавали. До Лисичанської міської ради та її виконавчого комітету не надходило звернень від фізичних чи юридичних осіб щодо встановлення цієї сцени зі звуковою апаратурою.

Нагадаємо, у день голосування на позачергових виборах у Верховну раду слідчі поліції відкрили понад 40 справ про порушення виборчого процесу.

Зазначимо, станом на 17:00 поліція зафіксувала 1614 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства в день виборів. Складено 41 адміністративний протокол і відкрито 33 кримінальних проваджень.