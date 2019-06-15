В Луганській обл. правоохоронці блокували контрабанду дизпалива з території Росії

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) у межах протидії контрабанди викрили та блокували протиправне переправлення паливно-мастильних матеріалів з території Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Правоохоронцями було встановлено, що на ділянці держкордону поблизу одно із селищ Новопсковського району Луганської області було прокладено незаконний підземний трубопровід для перекачки дизпалива.

"Трубопровід виходив на подвір’я приватного домоволодіння, звідти зловмисники транспортували продукцію на територію колишнього держпідприємства, де знаходились ємності для зберігання ПММ", - повідомили в СБУ.

Порушники укладали фіктивні договори з підприємствами для легалізації контрабандного товару, а також реалізовували паливо фермерським господарствам. Було встановлено, що до протиправної дії причетні засновники одного з товариств з обмеженою відповідальністю, яке займалось реалізацією ПММ.

"Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці виявили обладнання для перекачки паливно-мастильних матеріалів, цистерну ємністю двадцять чотири кубічних метри та п’ятнадцять тисяч літрів дизпалива у залишку. За попередньою оцінкою, вартість вилученого товару та обладнання складає близько півмільйона гривень", - заявили в СБУ.

Правоохоронці демонтували незаконний трубопровід й відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 ( Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) КК України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що СБУ блокувала контрабанду кокаїну на 20 млн доларів. Загальна вага виявлених наркотиків становить до двохсот кілограмів, орієнтовна вартість такої партії на "чорному ринку" - понад 20 мільйонів доларів.