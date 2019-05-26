В Луганській обл. поліція затримала бойовика "ЛНР"

В Луганській області співробітники карного розшуку затримали мешканця міста Сорокине, який проходив службу на посаді солдата ремонтної роти однієї з бригад проросійських бойовиків "ЛНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

У поліції розповіли, що чоловік на території заводу "АЗЧ" у місті Сорокине, де знаходилась військова техніка підрозділу бойовиків, виконував ремонтні роботи.

"Менше ніж за рік чоловік вирішив покинути підрозділ бойовиків через важкі умови праці та погане ставлення командирів", - повідомили правоохоронці.

В даний час колишнього бойовика передали до СБУ для проведення подальших перевірок, а також прийняття рішення згідного чинного законодавства.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Луганській області затримали бойовика "ЛНР". У Луганській області під час несення служби з охорони громадського порядку і безпеки в селищі Мілове бійці батальйону "Луганськ-1" виявили та затримали бойовика так званої "ЛНР".