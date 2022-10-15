В Луганской области разоблачили еще 30 коллаборантов, причастных к похищениям и пыткам

Коллаборанты согласились работать в незаконных "МВД" и "Генпрокуратуре". Они исполняют задачи Москвы, проводят массовые репрессии и незаконные задержания граждан.

"К пострадавшим применяют психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы. Зафиксированы многочисленные факты похищения людей и ограбления их имущества", - говорится в сообщении.

СБУ задокументировала преступления представителя так называемого "Следственного управления по Старобельскому району Генпрокуратуры ЛНР". Он причастен к преследованиям бывших украинских правоохранителей и военных, проживающих на востоке.

Злоумышленник с подчиненными врывался в дома под предлогом сфабрикованных уголовных дел. Они угрожали местным жителям, даже людям с инвалидностью. Коллаборанту объявили подозрение по нескольким статьям УКУ.

Также СБУ разоблачила коллаборантов, вступивших в ряды так называемых "райотделов МВД" в Старобельском и Сватовском районах.