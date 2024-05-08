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В Луганской области жалуются на Шойгу и советуют оккупантам дезертировать (перехват)

Среда 08 мая 2024 21:23
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В Луганской области жалуются на Шойгу и советуют оккупантам дезертировать (перехват) Иллюстративное фото: ГУР перехватило разговор с жалобой на Шойгу (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Жители Луганской области недовольны тем, как Министр обороны России Сергей Шойгу командует российской армией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий перехват, обнародовавший Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В частности, в разговоре гражданская из Новоборовой Луганской области заговорила о недовольстве действиями военного руководства РФ. Кроме того, она призвала своего собеседника к дезертирству.

"Так тебя привезли обратно туда в комендатуру, ты приехал из Северодонецка? Да пусть они все идут на х*й. Шойгу и эти все его со всем выводком. Домой тебе надо.. Если ты меня слышишь, то попробуй, говорю тебе", - сказала собеседница.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, что жители Луганской области недовольны тем, что россияне отправляют местное население на убой. Ведь с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину россияне начали мобилизовать на войну жителей оккупированных территорий.

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