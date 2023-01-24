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В Луганской области оккупанты изымают украинские книги из библиотек

Фото: в Луганской области оккупанты изымают украинские книги из библиотек (УНИАН)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты изымают из библиотек Луганской области художественные и исторические издания, связанные с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.

Отмечается, что так называемое "министерство образования и науки ЛНР" направило соответствующий "указ" руководителям администраций городов и районов, а также подведомственным образовательным организациям.

В документе советуют изъять из фондов школьных библиотек на оккупированной территории Луганской области книги из списка, в котором 365 позиций. В частности, это художественная литература, книги по истории, биографии, эссе, которые касаются Украины.

Так, рекомендуют убрать: литературу о Голодоморе в Украине, учебники и справочники по истории Украины, комиксы, публицистику, изданную после 2014 года, книги из серии "Знаменитые украинцы", художественную литературу о "событиях периода новейшей истории" в Украине и на Донбассе.

Как сообщалось ранее, оккупанты вывозят свои семьи из Луганска.

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