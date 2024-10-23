В Луганской области оккупанты вербуют старшеклассников на войну, - ЦНС

В оккупированном Старобельске Луганской области оккупанты организовали пропагандистские рейды по местным школам. Старшеклассников агитируют вступить в ряды ВС РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
По данным информационного ресурса, детям старших классов уже сейчас предлагают деньги и разные "соцпакеты". Так будет при условии, если они обязуются сразу после окончания школы подписывать контракты с Министерством обороны России.
В частности, "вербовщики" говорят, что местные старшеклассники уже через год-два будут подпадать под мобилизацию. В связи с этим подписание контракта является финансово более выгодным.
Напомним, что враг во временно оккупированном Мелитополе начал внедрение кремлевской программы по милитаризации украинских детей "служу отечеству". В частности, оккупанты на базе местных школ создают специализированные классы-казармы для учеников старших классов.
Ранее РБК-Украина сообщало, что по данным ЦНС, школьники в оккупированном Мариуполе будут изготавливать дроны для нужд армии России.
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