В Луганской области оккупанты вербуют старшеклассников на войну, - ЦНС

По данным информационного ресурса, детям старших классов уже сейчас предлагают деньги и разные "соцпакеты". Так будет при условии, если они обязуются сразу после окончания школы подписывать контракты с Министерством обороны России.

В частности, "вербовщики" говорят, что местные старшеклассники уже через год-два будут подпадать под мобилизацию. В связи с этим подписание контракта является финансово более выгодным.