В Луганской области оккупанты принудительно выдают детям российское гражданство, - ОВА

"Уже даже вступил в силу порядок подачи заявления о признании ребенка, проживающего на оккупированной территории и не достигшего возраста 14 лет, гражданином РФ", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, с помощью принудительной паспортизации Кремль пытается внушить недоверие к Украине и усилить собственную пропаганду.

При этом для присвоения российского гражданства ребенку родителю необходимо иметь паспорт РФ.

"Конечно, можно его и не получать и сразу подпасть под сокращение на работе или под отказ в социальных выплатах. Времени на размышления оккупанты не оставляют", - объясняют в ОВА.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин утвердил порядок выдачи паспортов РФ жителям оккупированных территорий Украины.

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