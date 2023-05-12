В Луганской области медики работают круглосуточно из-за большого количества раненых россиян

Оккупанты заставляют врачей в Луганской области работать сверхурочно из-за большого количества раненых военных РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .
"На временно оккупированных территориях Луганской области врачей заставляют работать в несколько смен. Причиной тому большое количество раненых среди личного состава россиян", - говорится в сообщении.
Отмечается, что большинство заведений региона уже переведены в формат работы военных госпиталей. Лечение предоставляется в первую очередь для российских военных и работников, отправленных на оккупированную территорию Украины из России.
"Для того чтобы больницы продолжали функционировать и лечить военных, оккупанты продолжают привлекать медицинские бригады с территории РФ, поскольку местным они не доверяют", - добавили в ЦНС.
Вместе с тем, обостряется гуманитарный кризис на захваченных территориях, ведь в регионах не хватает медикаментов для гражданских.
Напомним, что российские военные продолжают нести большие потери на поле боя. В результате чего противник оборудует гражданские учреждения временно оккупированных территорий под медицинские учреждения.
На оккупированной части Луганской области российские захватчики заново создают "военные", поскольку предыдущие учреждения не выполнили план по принудительной мобилизации граждан Украины.
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