RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Луганской области раздаются взрывы: оккупанты отчитываются о работе ПВО

Фото: взрывы в Луганской области 9 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно оккупированной Луганской области 9 июня раздаются взрывы. Якобы, работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".

"Над оккупированной Луганской областью работает ПВО РФ", - пишет издание.

Как утверждают оккупанты, якобы авиация ВСУ запустила ракеты.

Взрывы в Луганске и области

Российские войска оккупировали часть Луганской области в 2014 году, в том числе Луганск. Сейчас город захватчики превратили в хаб для обеспечения группировки российских войск, участвующей в масштабном вторжении.

При этом украинские Силы обороны постоянно наносят удары по важным объектам россиян в Луганской области, намереваясь нарушить логистику врага и оставить без обеспечения топливом. Например, 7 июня, Луганск находился под сильным обстрелом. "Прилеты" фиксировали в районе дислокации оккупантов.

Эпицентром взрывов стали аэропорт, авиаремонтный завод, трасса к российской границе и казармы бывшего Луганского высшего военного училища штурманов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск