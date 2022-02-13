RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Lufthansa не виключила припинення польотів в Україну

Автор: Дмитро Левицький

Німецька авіакомпанія Lufthansa може припинити польоти в Україну через загрозу вторгнення РФ в Україну. Однак, остаточне рішення ще не прийнято.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство "РБК".

"Lufthansa дуже уважно стежить за ситуацією в Україні. Можливість призупинення надання послуг розглядається. Але рішення поки не прийнято", - заявив він.

Нагадаємо, вчора Нідерландська авіакомпанія KLM оголосила про припинення польотів в Україну.

А сьогодні літак авіакомпанії SkyUp не зміг зайти в небо України і вимушено сів в аеропорту Кишинева.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГерманияВторгнення Росії до УкраїниLufthansa