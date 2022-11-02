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Лудоман в казино. Путин предлагает новые "переговоры", потому что хочет отыграться, - Подоляк

Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент России Владимир Путин предлагает Украине новые "переговоры" для того, чтобы добиться признания незаконной аннексии наших территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Россия сегодня - это лудоман в казино, которому несколько раз повезло и он поверил в судьбоносность. А потом пошел ва-банк… и проиграл. Предлагая новые "переговоры" сегодня (признание аннексии), Путин хочет отыграться. К счастью, Вооруженные Силы Украины хорошо лечат болезненные зависимости", - написал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что государство не готово снова идти на компромиссы с Россией. Подобные решения в прошлом были самой большой ошибкой Украины.

При этом Путин жалуется, что Украина не хочет вести "мирные" переговоры, но он готов ждать согласия Киева.

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Ирина ПодолякВладимир ПутинВойна России против Украины