Найкращий сервіс та максимальна вигода: що потрібно знати про Trade-In у Цитрусі

Останніми роками культура розумного споживання лише починає набирати обертів, тоді як Цитрус вже останніх десять років просуває цю ідею серед своїх покупців.

Одним із таких прикладів є програма Trade-In, яка дає можливість обміняти свій старий пристрій на новий із компенсацією різниці вартості.

І справді, немає сенсу зберігати стару техніку, купуючи нову. Звичайно, можна спробувати продати її через ненадійні сайти, недооцінивши вартість пристрою або, ще гірше, потрапити на шахраїв. Але навіщо витрачати час та сили, коли є офіційні сервісні центри та програми обміну старих пристроїв, як Цитрус Обмін?

Розповідаємо, як працює Цитрус Обмін (Trade In) та чому з ним ваші покупки будуть найвигіднішими та безпечнішими!

Цитрус Обмін — лідер ринку Trade-In в Україні

Цитрус є лідером з прийому та продажу вживаних iOS та Android-пристроїв. Рітейлер пропонує здати свій пристрій в обмін на гарантовану знижку до 100% при покупці в магазинах або на офіційному сайті.

Оцінити свій старий пристрій можна за допомогою прозорого калькулятора на офіційному сайті, вказавши модель, стан та наявність комплектації старого пристрою, щоб у два кліки дізнатися про його попередню вартість.

Фінально оцінити та прийняти ваш пристрій за програмою Цитрус Обмін зможуть висококваліфіковані та компетентні фахівці мережі Цитрус, які зроблять це швидко та максимально комфортно.

Зазначимо, що минулого року Цитрус став безумовним лідером ринку Trade-In в Україні, прийнявши:

80% вторинного ринку смартфонів IOS та Android

70% ринку б/в Macbook та iPad

90% б/в Apple Watch

Всі прийняті пристрої за програмою Цитрус Обмін реалізуються в мережі сервісних центрів Цитрус.

З Цитрус Сервісом ваші ґаджети у безпеці

Важливо, що компанія є авторизованим сервісним центром брендів Apple і Samsung, тому кожен прийнятий пристрій Trade-In проходить ретельну діагностику сертифікованими інженерами.

Якщо ви хочете придбати б/в-ґаджети, то можете бути впевнені, що отримаєте не тільки оригінальний пристрій, а ще цілий комплекс інших переваг:

Розширену гарантію на 12 місяців

Можливість оформити безвідсоткову розстрочку від банків-партнерів Цитрусу

Застрахувати пристрій від зовнішнього впливу та всіх видів не гарантійної поломки за унікальною програмою Цитрус Сервіс Захист

Очевидні плюси програми Цитрус Обмін (Trade-In)

Погодьтеся, такий цикл послуг вирішує багато проблем, однією з яких є боротьба за екологію. А ще:

Вам не потрібно самостійно шукати покупця для свого старого пристрою

Вартістю старого пристрою або пристроїв ви можете сплатити до 100% нової покупки

Ви юридично захищені, особливо при покупці вживаних ґаджетів

При покупці б/в-ґаджетів ви отримуєте ті ж послуги, що й при покупці нових пристроїв

Цитрус є авторизованим реселером, тому ви не ризикуєте потрапити на шахраїв

Крім продажів вживаних пристроїв у мережі Цитрус Сервіс ви можете придбати до свого ґаджета скло, чохол або сумку для Macbook.

Відрізнятись дозволено.