Найкращі телефони 2020 року

Обрати смартфон в 2020 році здається майже нереальним. Та є хороша новина: для того, щоб обрати саме той смартфон, який підходитиме особисто вам, адже експерти МТА провели дослідження, і готові представити вам топ 10 смартфонів 2020 року.

ТОП 10 СУЧАСНИХ СМАРТФОНІВ

Одним з топових телефонів цього року є Samsung Galaxy S20. Модель S20 змінює наше бачення світу завдяки інноваційній камері зі 100-кратним гібридним зумом, котра поєднується з найбільшим датчиком зображення Samsung для отримання чудової якості зображення, потужним акумулятором на 5000 мАч, і NFC.

Samsung Galaxy Note 10 – ще один якісний і сучасний смартфон від Samsung. Сильними сторонами Note 10 є сильний корпус з надійного Gorilla Glass 6, HDR10 + екран з технологією динамічного відображення тону, максимально зручний інтерфейс One UI, вбудований в екран ультразвуковий сканер відбитків пальців, неймовірна потрійна камера, і водонепроникність.

Samsung Galaxy S10 вартий уваги не менше, ніж інші смартфони Samsung, адже підходить тим людям, котрі не є фанатами великих телефонів. Компактний, але високофункціональний – ось, що ідеально описує Samsung Galaxy S10. Операційна система One UI базується на Android 9 Pie, QHD+ AMOLED екран з діагоналлю 6.1 дюймів, три надсучасні камери, захист від води і пилу, цікавий дизайн.

Якщо зручність для вас в пріоритеті, то зверніть увагу на Samsung Galaxy A41 – бюджетний, сучасний, комфортний. Як один з найлегших та найкомпактніших телефонів 2020 року, Galaxy A41 порадує вас 6.1-дюймовим Super AMOLED екраном, оптичним сканером відбитків пальців та Face Unlock, потрійною камерою, швидким процесором та великим об’ємом пам’яті.

Наступні телефони, на які ми б хотіли звернути вашу увагу – флагмани від Apple – iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max. Apple запевнює: якщо ви бажаєте купити найкращий смартфон цього року, то iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max саме те, що вам потрібно, з Super Retina XDR OLED дисплеєм, функцією Haptic Touch, ультраширокою вражаючою камерою, а також фактурним матовим покриттям.

Xiaomi Mi 9T Pro – ще один наш фаворит. Super AMOLED дисплей з діагоналлю 6.39 дюймів, 4000 мАч батарея, три основних камери та висувна селфі-камера, сканер відбитків пальців під екраном, а також палітра кольорів на будь-який смак – захоплять кожного. Знайти відповіді на всі питання, які вас цікавлять, а також переконатися в якості цієї моделі можна в нашому відеоогляді.

Телефони xiaomi, щоправда, відомі не тільки завдяки 9T Pro, але і завдяки популярній моделі Xiaomi Redmi Note 8 Pro. На перший погляд, Note 8 Pro – звичайний сучасний смартфон, але й максимально зручний: 6.53-дюймовий екран FullHD+, світлодіодний індикатор сповіщень, корпус з надміцного Gorilla Glass 5, сучасний процесор MediaTek Helio G90T, сканер відбитків пальців на задній панелі, функція розпізнавання обличчя.

Huawei P30 Pro – кращий смартфон Huawei на сьогодні. Окрім блискавичного процесора Kirim 980, P30 Pro забезпечений батареєю на 4200 мАч, великим 6.7-дюймовим екраном з FullHD, камерами з 5- і 10-кратним зумом, ну і звісно вражаючим дизайном.

OnePlus 7T Pro – китайський виробник, європейська якість, чудова ціна. Основними достоїнствами 7T є великий 6.55-дюймовий екран, три камери на задній панелі, одна селфі-камера, непогана батарея на 3800 мАч, і металічний корпус.

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