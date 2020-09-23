ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Краще спортивне взуття від PUMA: яке воно?

Прес-релізи, Середа 23 вересня 2020 12:47

Спортивні досягнення багато в чому залежать від екіпіровки. Чоловічі кросівки PUMA дозволяють досягти неймовірних результатів завдяки своїй технологічності, комфорту і різноманітності моделей.

Нові матеріали для спортивних звершень

Краще спортивне взуття від PUMA: яке воно?

Компанія багато років випускає моделі взуття, які стають абсолютними бестселерами. Деякі з них існують уже понад 30 років і практично не змінюють дизайн. Змінюються тільки матеріали, які роблять взуття ще більш довговічною.

Нові моделі взуття від PUMA забезпечують:

  • комфорт - кросівки підлаштовуються під індивідуальні особливості стопи спортсмена;
  • яскраву зовнішність - в асортименті компанії найсміливіші і незвичайні забарвлення;
  • безпека - взуття не підведе у відповідальний момент, вбереже від отримання травми;
  • технологічність - нові надміцні тканини, поліпшена вентиляція і т. д.

Саме з цих причин кросівки PUMA вибирають мільйони професійних спортсменів і любителів. В асортименті бренду чимало моделей, призначених для повсякденного носіння. Такі кросівки вибирають навіть люди, далекі від спорту.

Різноманітність моделей для різних видів спорту

Незалежно від виду спорту кожен знайде для себе відповідне взуття. Не так давно компанія повернулася на ринок баскетбольних кросівок, запропонувавши відразу кілька нових моделей. Вони відразу ж завоювали популярність у всьому світі, в тому числі і у баскетболістів НБА. Серед новинок - перевидання взуття, популярних в 90-х, і зовсім нові моделі з сучасним дизайном і яскравим забарвленням.

Кожен футболіст мріє о бутсах від PUMA, а професійні спортсмени використовують тільки їх. Кожна пара підлаштовується під особливості стопи завдяки устілці і стінок з ефектом пам'яті.

Для гонщиків Формули-1 є свої види спеціальних кросівок. Вони забезпечують неймовірний комфорт під час багатогодинних заїздів. Ці моделі полюбили навіть ті, хто не цікавиться перегонами.

Таким чином, кросівки PUMA дуже різноманітні і кожен може вибрати відповідну пару незалежно від улюбленого виду спорту.

Читайте РБК-Україна в Google

Новини України Прес-релізи
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся