Луческу спростував чутки про плани піти з "Динамо" взимку

Фото: Мірча Луческу (fcdynamo.kiev.ua)

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу заявив, що планує і далі працювати у Києві. Він спростував чутки в румунських ЗМІ про плани піти в зимову паузу.

Про це він розповів в інтерв'ю сайту київського клубу.

Сьогодні румунський сайт Ziare повідомив, що Мірча нібито хоче піти з "Динамо", оскільки через пандемію він не може бути разом з дружиною і тому піде взимку, оскільки не хоче більше жити в самоті.

Луческу зазначив, що такі чутки не мають під собою ніякого грунту, оскільки тренери постійно змушені тривалий час залишатися на базі своїх клубів, далеко від сім'ї, тому поточна ситуація для нього не унікальна.

"Ви уявляєте, скільки часу у своїй кар'єрі я прожив на базах різних футбольних клубів? Це дуже велика кількість днів, тижнів, місяців і років. Таке життя професіонала у великому футболі, цим мене і мою сім'ю не здивувати. Всі ці розмови про моє бажання піти – вигадки і нісенітниця. У мене велика мотивація, бажання і амбіції працювати в "Динамо" і перемагати з київською командою. Все інше – чутки і маніпуляції", - сказав тренер "Динамо".

Нагадаємо, Луческу очолив "Динамо" в липні цього року, замінивши на посаді Олексія Михайличенка.

Відзначимо, що в Динамо зараз хворіють коронавірусом дев'ять футболістів - Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Денис Попов, Руслан Нещерет, Олександр Андрієвський, Артем Шабанов, Богдан Ледньов, Володимир Шепелєв і Владислав Супряга. При цьому, вже вісім гравців київської команди здали негативні тести на COVID-19.