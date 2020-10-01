Лубківський ще не погодився стати спікером української делегації в ТКГ

Фото: Маркіян Лубківський (facebook.com/markian lubkivskyi)

Дипломат і колишній радник голови Служби безпеки України Маркіян Лубківський ще не погодився стати спікером української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо врегулювання на Донбасі. За його словами, остаточне рішення він прийме через день-два.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Мене запитують про це (про призначення спікером у ТКГ, - ред.) щодня. І я все ще кажу, що мені потрібно кілька днів, щоб остаточно визначитися. Нічого не змінилося, я вдячний голові української делегації, першому президенту України Леоніду Кравчуку за таку пропозицію", - зазначив Лубківський.

Він також уточнив, що йому треба день-два, щоб визначитися. За його словами, щодо Донбасу всередині України має бути єдина консолідована позиція.

"Президент, Верховна рада, Кабінет міністрів, РНБО і, поза всяких сумнівів, Тристороння контактна група - українська делегація - не можуть розходитися в своїх оцінках. У нас має бути чіткий план і чітке бачення, як вирішувати питання відновлення територіальної цілісності. Ми повинні виходити з єдиної позиції, двозначностей бути не може. Якщо я прийму цю пропозицію, я буду рекомендувати колегам в українській делегації напрацювати український план... Ми повинні розуміти не тільки, які є "червоні лінії". Але і розуміти, яким чином ми будемо повертати Донбас", - додав Лубківський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна з посиланням на незалежні джерела повідомляло, що Лубківський стане спікером української делегації в ТКГ.

Вчора першого заступника голови української делегації у ТКГ Вітольда Фокіна вивели з її складу після скандальних заяв по Донбасу.