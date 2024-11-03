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Лубинец требует списки украинских военнопленных, которых РФ готова срочно вернуть

Воскресенье 03 ноября 2024 03:11
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Лубинец требует списки украинских военнопленных, которых РФ готова срочно вернуть Фото: уполномоченный Верховной Рады Дмитрий Лубинец (facebook.com/dmytro.lubinets)
Автор: Эдуард Ткач

Недавно в РФ заявили, что Украина якобы "не дает согласие", чтобы забрать определенных своих пленных. В связи с этим Дмитрий Лубинец призвал предоставить списки тех, кого Россия срочно готова вернуть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

"Как омбудсман Украины желаю получить от уполномоченного по правам человека в РФ все списки украинских военнопленных, которых РФ срочно готова вернуть", - написал Лубинец.

Он уточнил, что его обращение связано с заявлением российской стороны. В частности, вчера появилась информация о том, что Минобороны России якобы предлагало передать Украине 935 украинских военнопленных, но Киев забрал всего 279 человек.

"Именно поэтому обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ, чтобы эти списки с гражданами Украины были мне предоставлены! Ведь Украина всегда готова принимать все списки и всех наших граждан! Мы всегда готовы к проведению обменов военнопленными! Мы придерживаемся Женевских конвенций и международного гуманитарного права", - подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Кроме того, он отметил, что, как правило, эти процессы тормозит Россия. В частности, использует это в качестве метода влияния на украинское общество.

Напомним, что последний раз обмен военнопленными состоялся в ночь с 18 на 19 ноября. Украине тогда удалось вернуть 95 украинских защитников. Среди них были 34 бойца "Азова".

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