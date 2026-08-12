Лубинец разоблачил манипуляцию РФ по обмену пленными

Он рассказал, что страна-агрессор начала медийную кампанию по дискредитации Украины. Представители РФ опубликовали списки пленных, которых Украина якобы "отказывается забирать".

"Мы никогда не отказывались от какого-либо украинского военнопленного, гражданского заложника или украинского ребенка. Мы готовы забирать абсолютно всех, кого нам готова отдавать РФ", - подчеркнул Лубинец.

Россия затягивает процесс обмена

Омбудсмен объяснил, что после появления подобных списков украинская сторона сразу посылает официальный запрос и подтверждает готовность оперативно забрать своих граждан.

Однако вместо реального сотрудничества российская сторона начинает длительные процедуры согласований, искусственно затягивая процесс.

"Все это делается ради того, чтобы играть на чувствах семей военнопленных, пропавших без вести, потому что для этой категории наших граждан плен - это ежедневная страшная реальность без ответа на самый важный вопрос: где мой близкий человек, что с ним сейчас происходит, почему его не возвращают", - заявил он.