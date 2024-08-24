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Лубинец надеется на периодические обмены пленными с РФ

Фото: уполномоченный Верховной Рады Дмитрий Лубинец (facebook.com/dmytro.lubinets)
Автор: Эдуард Ткач

Украинская сторона продолжает коммуникацию с Россией по поводу будущих обменов пленными. Украина пытается, чтобы эти обмены были еженедельно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в эфире телемарафона.

Омбудсмен отметил, что по состоянию на сегодняшний день канал коммуникации между ним и российской коллегой Татьяной Москальковой стал более периодическим и более системным. Кроме того, Украина стала получать больше информации от российской стороны.

"Может ли это свидетельствовать о том, что мы выйдем на какое-то периодическое проведение обменных процессов? По состоянию на данный момент не знаю. Но украинская сторона делает все, чтобы каждую неделю происходили обмены", - сказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Лубинец подчеркнул, что одним из ключевых факторов, который на это влияет, является количество российских военнопленных в украинском плену.

"Благодаря ребятам, ежедневно берущим в плен россиян, и сегодняшний обмен состоялся, и я надеюсь, что обмены станут периодическими", - резюмировал он.

Напомним, что сегодня, в День независимости Украины, 24 августа, наша страна провела обмен пленными с Россией, в рамках которого из российского плена освободили 115 украинских защитников.

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