Лубинец надеется на периодические обмены пленными с РФ

Омбудсмен отметил, что по состоянию на сегодняшний день канал коммуникации между ним и российской коллегой Татьяной Москальковой стал более периодическим и более системным. Кроме того, Украина стала получать больше информации от российской стороны.

"Может ли это свидетельствовать о том, что мы выйдем на какое-то периодическое проведение обменных процессов? По состоянию на данный момент не знаю. Но украинская сторона делает все, чтобы каждую неделю происходили обмены", - сказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Лубинец подчеркнул, что одним из ключевых факторов, который на это влияет, является количество российских военнопленных в украинском плену.

"Благодаря ребятам, ежедневно берущим в плен россиян, и сегодняшний обмен состоялся, и я надеюсь, что обмены станут периодическими", - резюмировал он.