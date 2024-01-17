Лубинец: сотрудники ТЦК не имеют права задерживать мужчин и проверять документы

Лубинец подчеркнул, что у работников военкоматов нет прав на подобные действия против гражданского населения.

"Основной вопрос, поднимаемый гражданами Украины, - это несоответствие мандатов ТЦК. Это когда они требуют проверять документы, забирают документы и физически задерживают граждан Украины. У них таких прав нет", - отметил омбудсмен.

Он отметил, что его возмущает применение грубой силы граждан Украины со стороны работников ТЦК.

По словам Лубинца, больше всего жалоб в его офис поступает именно по поводу ненадлежащего поведения работников военкоматов и превышения ими служебных полномочий.

"Я не скажу, что они системные (задержание мужчин - ред.), что их много, но с такими случаями к нам тоже обращаются. Все очень просто. Я открываю производство и направляю все запросы. А также в некоторые ТЦК мы отправили мониторинговые проверки ", - рассказал он.

Лубинец добавил, что после того, как факты подтверждаются, омбудсмен ставит этот вопрос на уровне руководства, "чтобы к ним открывалось дисциплинарное производство, и высшее руководство принимало решение о наказании своих подчиненных".

Скандалы из ТЦК

Напомним, ранее во Львове разразился скандал из-за того, что якобы полиция жестко задержала мужчину в рамках мобилизации. Впрочем, оказалось, что мужчина вел себя агрессивно, поэтому его доставили в полицию.

Перед тем сообщалось, что в Тернополе ТЦК начал служебную проверку из-за видео, на котором военные силой "упаковывают" мужчину в микроавтобус.

В конце декабря начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что украинцам необходимо обращаться в полицию в случае нарушения прав со стороны представителей ТЦК. Офицер призвал при этом не забывать, что защита страны - это обязанность каждого гражданина.