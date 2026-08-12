Лубинец назвал важный шаг Драпатого для изменений в мобилизации

По его словам, во время рабочей встречи с представителями команды главнокомандующего все замечания и рекомендации по изменению системы подходов к мобилизации были срочно взяты в работу.

"Сегодня я уже увидел очень быструю положительную реакцию. Во-первых, нет желания (у команды Драпатого, - ред.) закрывать глаза на проблему, что я уже положительно отмечаю. Во-вторых, кардинально быстро принято решение об отстранении областного руководителя ТЦК и СП на Закарпатье. Туда отправлена ​​большая проверка", - подчеркнул Лубинец.

По мнению омбудсмена, такая реакция свидетельствует о том, что у нового главнокомандующего "есть все возможности кардинально изменить ситуацию с мобилизацией к лучшему".

Напомним, руководителя Закарпатского ОТЦК и СП отстранили от исполнения обязанностей после обвинений в нарушении прав человека и наличии коррупционных рисков в деятельности центра.