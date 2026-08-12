Лубинец назвал важный шаг Драпатого для изменений в мобилизации

Команда главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого приняла в работу рекомендации Офиса омбудсмена по изменению подходов к мобилизации.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил уполномоченный Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на пресс-конференции в "Укринформе".
По его словам, во время рабочей встречи с представителями команды главнокомандующего все замечания и рекомендации по изменению системы подходов к мобилизации были срочно взяты в работу.
"Сегодня я уже увидел очень быструю положительную реакцию. Во-первых, нет желания (у команды Драпатого, - ред.) закрывать глаза на проблему, что я уже положительно отмечаю. Во-вторых, кардинально быстро принято решение об отстранении областного руководителя ТЦК и СП на Закарпатье. Туда отправлена большая проверка", - подчеркнул Лубинец.
По мнению омбудсмена, такая реакция свидетельствует о том, что у нового главнокомандующего "есть все возможности кардинально изменить ситуацию с мобилизацией к лучшему".
Напомним, руководителя Закарпатского ОТЦК и СП отстранили от исполнения обязанностей после обвинений в нарушении прав человека и наличии коррупционных рисков в деятельности центра.
Отметим, 9 августа Дмитрий Лубинец сообщил о системных нарушениях прав человека и коррупционных рисках в работе Закарпатского ОТЦК. По его словам, подобные случаи фиксируются еще с 2023 года.
В связи с этим он обратился в ВСУ, Минобороны, ГБР, СБУ, Нацполицию и Генпрокуратуру с призывом проверить деятельность руководства ТЦК на Закарпатье и предоставить правовую оценку возможным нарушениям.