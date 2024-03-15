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ЛСР превратил вражеский комплекс "Муром-П" в груду металла (видео)

Фото: ЛСР превратил вражеский комплекс "Муром-П" в груду металла (росСМИ)
Автор: Сергей Пышкин

Бойцы Легиона "Свобода России" отработали по вражескому "Муром-П", превратив комплекс в груду металла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Легиона "Свобода России".

"Надо было лучше прятать. Превратили путинский (Владимир Путин, российский диктатор, - ред.) комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-П" и антенны РЭР/РЭБ в груду металла", - написала пресс-служба. 

"Муром"

"Муром" - это устройство для дальнего визуального наблюдения, автономно выглядящее живую силу и технику.

Он оснащен оптической камерой с зумом, которая различает человека на расстоянии до 10 км, а также тепловизором, который обнаруживает автомобиль за 8 км, а людей за 4 км.

Рейд добровольцев в РФ

12 марта стало известно о прорыве границы Российской Федерации добровольцами легиона "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон". Добровольческие батальоны зашли с территории Украины в Курске и Белгородской области. Позже воины взяли под контроль деревню Теткино Курской области РФ.

Утром 14 марта жители Белгорода жаловались на "прилеты", а российские СМИ утверждали о якобы прорыве ДРГ в Белгородской области. Также о тяжелых боях сообщали в селе Козинка.

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