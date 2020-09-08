Ложкін: ми є свідками відродження єврейського життя в Україні

На момент здобуття незалежності в 1991 році в Україні залишалося дуже мало євреїв, процвітав антисемітизм, і багато хто сумнівався, що в єврейського життя взагалі є майбутнє. Але в останні кілька років ми є свідками справжнього відродження єврейського життя в Україні.

Про це заявив президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін, відкриваючи Kyiv Jewish Forum 2020.

"Деякі з вас можуть поставити собі питання, чому Україна організовує такий загальносвітовий єврейський захід. Відповідь дуже проста: протягом століть наша країна була одним з найяскравіших і найбільших центрів єврейського життя у світі, а українські євреї розселилися по всій земній кулі", - сказав Ложкін.

За його словами, євреям України довелося пережити багато страшних випробувань – тисячі погромів, Голодомор і Голокост, слідом за якими прийшла радянська антисемітська політика стосовно тих, кого ще не було знищено.

Він також нагадав, що саме в Україні зародився і розвивався рух хасидів, родом з України походять сім'ї таких найбільших представників єврейського світу, як Голда Меїр, Серж Генсбур, Боб Ділан, Дастін Хоффман, Ісаак Стерн, Стівен Спілберг, Зигмунд Фрейд і багато інших.

"Як запобігти антисемітизму і боротися з ним? Яке майбутнє у американо-ізраїльських відносин? Яким має бути майбутнє юдаїзму? Як ми повинні увічнити пам'ять жертв Голокосту? Це лише частина питань, які ми розглянемо протягом найближчих двох днів", - сказав Ложкін.

Як вже повідомлялося, Kyiv Jewish Forum 2020 проходить 8-9 вересня в режимі онлайн і організований Єврейської конфедерації України у партнерстві з Jerusalem Post.